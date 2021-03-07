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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лайфхак с нарезкой лука удивил пользователей Сети (видео)

Быстро и без слез.

Пользователи соцсетей делятся роликом, в котором блогер из США Линдси Мьямес показывает лайфхак «безболезненной» нарезки лука.

По словам Мьямес, ее способ нарезать луковицу такой быстрый, что вы просто не успеете заплакать.

@lyndseymjames

Diced onion hack! ##hack ##fyp

♬ original sound - Lyndseyj
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Девушка чистит луковицу от шелухи и обрезает кончик только с одной стороны. Затем Линдси ставит лук на доску и нарезает вертикально на дольки. После этого она переворачивает луковицу на бок и измельчает.

«Наверное, кому-то этот способ покажется странным, но для меня он проще и удобнее», — говорит девушка.

«Зачем вообще делать это по-другому?» — добавляет она, продемонстрировав результат.

«Это не странно, это гениально», — пишут пользователи под видео. «То есть мы всю жизнь нарезали лук неправильно?», «Мадам, где вы были 5 лет назад?».

«Этот лайфхак решил 99% моих бытовых проблем», — шутят читатели.

Анна Лысенко

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