@lyndseymjames
Diced onion hack! ##hack ##fyp♬ original sound - Lyndseyj
13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лайфхак с нарезкой лука удивил пользователей Сети (видео)
Быстро и без слез.
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Пользователи соцсетей делятся роликом, в котором блогер из США Линдси Мьямес показывает лайфхак «безболезненной» нарезки лука.
По словам Мьямес, ее способ нарезать луковицу такой быстрый, что вы просто не успеете заплакать.
Девушка чистит луковицу от шелухи и обрезает кончик только с одной стороны. Затем Линдси ставит лук на доску и нарезает вертикально на дольки. После этого она переворачивает луковицу на бок и измельчает.
«Наверное,
«Зачем вообще делать это
«Это не странно, это гениально», — пишут пользователи под видео. «То есть мы всю жизнь нарезали лук неправильно?», «Мадам, где вы были 5 лет назад?».
«Этот лайфхак решил 99% моих бытовых проблем», — шутят читатели.
Анна Лысенко