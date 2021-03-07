Вузам разрешили проводить сессию дистанционно с использованием биометрии

«В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)», — говорится в сообщении.
Экзамены в таком формате смогут сдавать студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021 — 2022 учебном году. Решение о проведении экзаменов удаленно будет принимать руководство вузов, также потребуется согласие самого студента.
Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз, отмечается в сообщении на сайте правительства.
Студентам необходимо будет зарегистрироваться в системе, а непосредственно перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность.
«Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена», — пояснили в пресс-службе.
Дистанционный формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов, которые смогут не приезжать в вуз для сдачи экзаменов, отметили в пресс-службе.
Проведенный в октябре 2020 года опрос аналитического центра НАФИ показал, что ровно половина (50%) россиян не поддерживают создание ЕБС, и лишь 19% граждан уже разместили в ней свои данные. Всего были опрошены 1,6 тыс. человек в 53 регионах России. Среди тех, кто еще не загрузил в базу свои биометрические данные, только каждый пятый опрошенный готов сделать это в будущем.
Чаще всего на это согласны люди в возрасте 18−24 лет (25% опрошенных из тех, кто не сдавал подобные данные) и 25−34 лет (22%), меньше всего — люди старше 60 лет (81% ответили отрицательно на вопрос о готовности), а также в категории 35−44 года (80%).
Около трети респондентов не смогли ответить, почему именно они не готовы сдать биометрические данные в систему. Остальные сообщили, что не видят в этом необходимости или не уверены в сохранности и конфиденциальности информации.
Представитель «Ростелекома» объяснил РБК, что сегодня существует множество мифов о биометрии «и это порождает ряд страхов и недоверия со стороны граждан». По его словам, персональные данные в зашифрованном и обезличенном виде хранятся в базе ЕСИА (на портале госуслуг), а в ЕБС хранятся только математически обработанные модели лица и голоса граждан.
«По этим данным восстановить фотографию или голос невозможно — можно сравнить поступающие в систему запросы с этими моделями и подтвердить, является ли человек тем, за кого себя выдает, или нет», — указал он.
Собственные биометрические системы также разрабатывают российские банки.