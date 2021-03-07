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22:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Принца Гарри обвинили в «объявлении войны» королевской семье

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл «объявили войну» королевской семье, допустив критические высказывания в ее отношении в готовящемся к выходу интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Источник: AFP 2020

Отмечается, что члены королевской семьи намерены «с достоинством молчать», не комментируя содержание интервью. Однако не исключается возможность ответных действий в случае, если прозвучат обвинения в адрес конкретных лиц.

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«Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут [герцог и герцогиня] Сассекские», — сказал источник издания. По его словам, королева Елизавета II не будет смотреть интервью. С его содержанием ее ознакомят помощники.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS покажет интервью принца Гарри и Меган Маркл. Ожидается, что они впервые расскажут о травле в британской прессе и конфликтах с придворными и членами британской королевской семьи.

Daily Mail и другие британские таблоиды призывают отменить показ интервью из-за ухудшения здоровья 99-летнего супруга королевы принца Филиппа. 17 февраля он попал в больницу с инфекционным заболеванием, затем перенес операцию на сердце и по-прежнему остается в стационаре. Запись интервью прошла в начале февраля, а его показ был назначен на 8 марта еще до болезни Филиппа.

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