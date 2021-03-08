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01:07 (мск), источник: ТАСС

Православные христиане отмечают Масленицу

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Сырная седмица — последняя неделя перед Великим постом в Русской православной церкви (РПЦ), известная в народе как Масленица — начинается 8 марта.

Источник: РИА "Новости"

Последнее воскресенье перед Сырной седмицей в церкви посвящают воспоминанию о Страшном суде.

«Каждого из нас суд божий ждет, и до этого суда у каждого из нас остается все меньше и меньше времени. Для того-то нам и даруется пост, время покаяния и молитвы, потому что без молитвы не может быть покаяния. А через покаяние и молитву мы способны обрести милость божию и изменить самих себя, то есть принести полное покаяние — изменение мыслей своих, сердца своего, изменение воли своей. И, что, может быть, самое главное — через это обретение милости и милосердия самого Господа к нам, грешным и недостойным», — обратился в воскресной проповеди к верующим в скиту благоверного князя Александра Невского под Переделкино патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Каждое богослужение последней недели перед Великим постом призвано подготовить верующих к посту. В течение всей седмицы, включая постные дни среду и пятницу, верующим разрешается употреблять в пищу яйца и молоко, но не мясо. Именно поэтому последняя седмица перед Великим постом в церкви называется сырной.

Благотворительность

В 2021 году на протяжении всей этой недели православная служба помощи «Милосердие» будет принимать масленичные угощения для бездомных в «Ангаре спасения» в доме 55 на Николоямской улице в Москве, рассказала ТАСС пресс-секретарь службы Александра Шибалина. «Всю неделю “Ангар спасения” принимает блины, сгущенку, мед. Николоямская, 55, ежедневно с 10:00 мск до 18:00 мск, в выходные — по договоренности с дежурным», — рассказала она.

По словам пресс-секретаря службы, с начала пандемии коронавируса «Ангар спасения» регистрирует по 300 обращений в день, до ее начала их было около 100.

Символы и атрибуты Масленицы

По мнению ряда этнографов, Масленица наследует дохристианскому славянскому празднику проводов зимы, приходившемуся на вторую половину февраля — первую половину марта, и отмечавшемуся за семь дней до и столько же после даты солнцестояния. После принятия православия она вошла и в число праздников церкви, сократившись до предшествующей Великому посту недели. Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды: в 2021 году оно наступит 14 марта.

Наименование праздника происходит от обычая готовить в эти дни разнообразные блюда из творога, сметаны, сливок, масла, яиц, рыбы и других продуктов животного происхождения, исключая, согласно церковным канонам, мясо.

Основное угощение в дни празднования Масленицы и ее главный символ — блины. В древности они символизировали солнце и использовались как ритуальное поминальное блюдо. Первый масленичный блин в старину посвящался предкам: его клали на окно или отдавали нищим. Блины же, испеченные же в субботу или воскресенье, относили на кладбище. По народному поверью, чем больше съесть блинов на Масленицу — тем более счастливым и богатым будет следующий год.

Другой известный обычай праздника — сожжение чучела Масленицы, символа уходящей зимы. В старину его делали в первый день масленичной недели из соломы и яркой ветхой одежды, в Прощеное воскресенье возили по улицам и сжигали вечером. Это сожжение было символическими похоронами зимы. Во время обряда похорон Масленицы на чучело также вешали блин. Издревле на Масленицу устраивали народные гулянья, игры и катания с горы.

Масленица в России

После Октябрьской революции Масленица не отмечалась несколько десятилетий. Традиция ее проведения возобновилась в 1960-е годы, когда празднование, которое называлось «Проводами русской зимы», проходило в последние дни Сырной седмицы. В это время в некоторых парках и скверах устраивали культурно-массовые мероприятия, ярмарки с блинами и угощениями, строили для детей снежные крепости.

Первый крупный фестиваль «Широкая Масленица» состоялся в Москве по решению столичного правительства 11—17 марта 2002 года. С тех пор подобные фестивали проводятся в Москве и в других российских городах ежегодно.

В 2021 году в связи с распространением коронавирусной инфекции праздничные мероприятия будут ограничены.

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