Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
24Скончался актер Андрей Мягков
05:27 (мск), источник: Известия

Число вакцинированных от коронавируса в мире превысило 300 млн

Всего в мире от коронавирусной инфекции были привиты более 300 млн человек, это около 3,8% населения планеты, следует из подсчетов ТАСС от 8 марта.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что в мире были вакцинированы примерно 301,4 млн человек, что в 2,5 раза превышает число выявленных случаев COVID-19.

По данным агентства, на первые пять стран-лидеров по числу привитых граждан приходится 50% от общего числа получивших вакцину.

Читайте также
В Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых

В частности, в Соединенных Штатах прививку сделали свыше 90 млн человек, в Китае — 52,5 млн, а на всех британских территориях вакцинированы 23 млн граждан. На четвертом месте по количеству привитых жителей находится Индия с 20,7 млн, на пятом — Бразилия с 10,6 млн.

При этом по доле вакцинированного населения лидирует Израиль (более 97% граждан), следом идут Сейшельские Острова (84,5%), тройку замыкают ОАЭ (65%).

14 января директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге заявил, что для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно привить 70% населения планеты.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не согласился с утверждением о необходимости вакцинации 70% населения. По его мнению, для предотвращения пандемии COVID-19 необходимо привить основные группы риска.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

 Черный год: россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте
Финансисты и стоики: грозит ли регионам безденежье
Цена нефти Brent превысила $70 за баррель
На Украине заявили об «очень сильном ударе» по России
В Испании назвали новую угрозу для Европы из-за пандемии
Православные христиане отмечают Масленицу
Названа вероятная причина пожара на трубопроводе на реке Обь
Принца Гарри обвинили в «объявлении войны» королевской семье
Евросоюзу грозит потеря до 100 млрд евро из-за темпов вакцинации
Здоровье
Коронавирус после прививки: как сильно люди болеют и почему это происходит? В России идет программа массовой вакцинации против коронавируса. Однако некоторые люди, сделавшие прививку, все же заболевают ковидом.
Горячие темы на Авто
Статистика. 324
Прививки 244
О вас думаю -- 173
УРОКИ ИСТОРИИ 168
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Рассудите меня, я стала жадной... 1044
Я-то в чем виновата? 656
Бабушки не должны внуков смотреть? 555
С Весной! Картинки 523
Леди
Иван Янковский и Диана Пожарская поженились Что известно о предполагаемой свадьбе звезд
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь