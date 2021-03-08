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06:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Принц Гарри раскрыл пол будущего ребенка

Британский принц Гарри раскрыл пол будущего ребенка в интервью с супругой Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Их слова приводит The Telegraph.

Источник: AFP/ Harpo Productions/ Joe Pugliese

«Иметь любое количество детей — одного или двоих — это замечательно. Но у нас мальчик, а теперь и девочка — чего еще можно желать?» — сказал принц.

Он добавил, что в их семье теперь четыре человека и две собаки. Его супруга подтвердила информацию. «Дело сделано. Теперь их (будет) двое», — заключила Маркл.

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Ранее поклонники увидели в украшении супруги принца Гарри Меган Маркл намек на пол ее будущего ребенка. На руке было кольцо с крупным розовым сапфиром и бриллиантами марки Ecksand. По информации издания, стоимость изделия из 18-каратного золота составляет 1339 долларов (почти 100 тысяч рублей). Поклонники супружеской пары назвали это признаком того, что пара ждет «маленькую девочку».

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS начал трансляцию интервью принца Гарри и Меган Маркл. Ожидается, что они впервые расскажут о травле в британской прессе и конфликтах с придворными и членами британской королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.

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