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11:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Размер» Интернета показали в наглядном видео

Он невероятно вырос за 20 лет.

Студия MetaBall Studios создала анимацию, которая помогает понять примерные объемы информации в Интернете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дизайнеры предлагают представить, что 1 байт, единица хранения и обработки цифровой информации, занимает 1 кубический миллиметр пространства. Тогда одно или два слова будут «кубом» с ребром длиной 10 мм, а короткая история — «кубиком» с ребром длиной 1 см. Фотография со средним разрешением будет соответствовать ширине банки газировки.

Дальше в MetaBall Studios показывают объем одного увесистого романа, книжной полки и целой библиотеки. В конце концов мы видим, как выросла Сеть в 2020 году по сравнению в 2001 годом.

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