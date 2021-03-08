Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
1010 удивительных изобретений, которые придумали женщины
19«Нужно больше золота!» Самые титулованные олимпийские чемпионки
13:34 (мск), источник: РБК

Таиланд вдвое сократит карантин для вакцинированных иностранцев

Власти Таиланда с начала апреля вдвое сократят период обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев, которым сделали прививки от коронавируса. Они уйдут на изоляцию на семь дней вместо нынешних 14. Об этом сообщил глава Минздрава Анутин Чарнвиранкул, передает Reuters.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
14:06 (мск)«Это чушь»: в Кремле ответили на обвинения в дискредитации вакцин
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

Послабление коснется иностранцев, которые пройдут вакцинацию не позднее чем за три месяца до поездки, заявил министр. Им нужно будет предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Читайте также
«Кладбище туриндустрии». Что стало со сферой отдыха в Таиланде за год борьбы с коронавирусом?

Вместе с тем, сообщает Bloomberg со ссылкой на Чарнвиранкула, власти решили выдавать гражданам Таиланда, завершившим процесс вакцинации от коронавируса, документы, которые позволят им выезжать за границу. По словам министра, наличие так называемых паспортов вакцинированных также облегчит въезд в королевство для иностранцев: с октября карантин для них могут полностью отменить.

На прошлой неделе Минтуризма Таиланда сообщило, что собирается ослабить карантинные ограничения для путешественников, которые приезжают на курорты страны, в такие регионы, как Пхукет, Краби, Сураттхани, Чонбури и Чиангмай. В ведомстве заявили, что туристов планируют отправлять на 14-дневный карантин в отели, но, если через три дня иностранцы сдадут отрицательный тест на коронавирус, они смогут покидать свои номера.

4 марта в Бангкоке прошло совещание руководства Туристического управления Таиланда (ТАТ) с представителями российских туроператоров. По его итогам гендиректор компании TEZ Tour Таиланд Андрей Снетков заявил, что сокращение сроков обязательного карантина для иностранцев до семи-десяти дней планировалось с июля. По его словам, три-пять дней из них туристы должны будут провести в номерах, а затем они смогут пользоваться всей инфраструктурой отеля.

«А с 1 октября, согласно планам, озвученным на встрече с ТАТ, в Таиланде планируется и полная отмена карантина для иностранных туристов», — приводит слова Снеткова «Вестник АТОР».

Читайте также
Вакцинные паспорта. Станут ли они документом новой эпохи?

Согласно планам властей, с 1 октября туристам нужно будет предъявить либо так называемый паспорт вакцинации, либо сдать два-три теста методом ПЦР: до вылета, при въезде, и, возможно, еще один анализ после этого, говорил глава TEZ Tour Таиланд.

Власти Таиланда ожидают, что в этом году страну посетят 3,2 млн иностранцев, передает Bangkok Post. В 2020 году доходы от туризма в стране сократились до 332 млрд бат ($10,94 млрд). Годом ранее они составили 1,91 трлн бат (около $60 млрд). До пандемии на туризм приходилось около пятой части ВВП страны, отмечает Bloomberg.

Таиланд в декабре 2020 года восстановил безвизовый режим для туристов из России, но для поездки нужно перед вылетом оформить сертификат о въезде на сайте посольства. В том же месяце возобновилось авиасообщение между двумя странами.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россия останется без интернета с 11 марта
Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
В России ответили на обвинения в дискредитации вакцин
Большунов ответил на обвинения тренера сборной Норвегии
Турция указала на последствия давления США из-за С-400
Семь человек стали жертвами ДТП в Самарской области
Подросток в США поймал гигантского голубого сома
«Размер» Интернета показали в наглядном видео
Здоровье
Врачиня, докторка, хирургиня: нужны ли нам феминитивы? В честь Международного женского дня проект Здоровье Mail.ru расспросил женщин-врачей об их отношении к феминитивам.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Вяльбе — о борьбе Большунова и Клебо
Норвежский лыжник признался в сговоре с финном против россиянина
Горячие темы на Авто
Статистика. 356
Прививки 248
О вас думаю -- 174
УРОКИ ИСТОРИИ 169
Кино
Муцениеце и Колокольников представили сериал со своим участием Актеры посетили премьеру нового шоу «Крюк» в Москве
Новости партнеров
200 тысяч россиян стали добровольцами – и примером для подражания
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Президент смог сделать из России страну волонтеров – и вот почему это важно
Gnezdo.ru
Эти кадры вы не найдете в учебниках истории
Медведев ответил про отключения РФ от Интернета
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Зеленский провёл встречу с Куртом Волкером
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь