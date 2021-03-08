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17:06 (мск), источник: Известия

В ООН назвали полностью доступные для туризма страны

Из-за пандемии коронавируса иностранные туристы смогут без ограничений попасть только в пять стран: Албанию, Доминиканскую Республику, Танзанию, Коста-Рику и Северную Македонию. Об этом стало известно 8 марта из отчета Всемирной туристической организации (UNWTO).

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Источник: Reuters

Отмечается, что к февралю 69 стран были закрыты для иностранцев. Еще 73 страны закрыли свои границы частично.

При этом 70 стран требуют от въезжающих туристов прохождение карантина или отрицательный тест на COVID-19.

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В докладе UNWTO указывается, что распространение новых штаммов коронавируса привело к тому, что страны начали принимать более жесткие меры вплоть до закрытия границ.

«Теперь, когда мы работаем над возобновлением туризма, мы должны признать, что ограничения — это лишь часть решения проблемы. Введение ограничений должно основываться на последних данных и анализах и постоянно проверяться, чтобы обеспечить безопасный и ответственный перезапуск сектора, от которого зависят миллионы предприятий и работников», — заявил глава UNWTO Зураб Пололикашвили.

Ранее в этот же день президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил о том, что российские туристы не смогут в ближайшие три месяца поехать в Испанию, Францию или Италию. Он отметил, что визы в страны Шенгена могут начать выдавать летом. Также Игнатьев выразил надежду, что межгосударственные соглашения с отдельными странами помогут убыстрить этот процесс.

2 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск в РФ, так как в другие страны сложно будет гарантированно поехать.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте 2020 года из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

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