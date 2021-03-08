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16:52 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России женщины стали интересоваться подработкой больше мужчин

Во время пандемии коронавируса женщины больше нуждались в подработке, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса платформы для удалённой работы Zlaker.

Источник: Reuters

Аналитики отметили, что дополнительная работа стала особо актуальна на фоне ухудшения экономической ситуации в период пандемии COVID-19. Среди мужчин 20,7% заявили о готовности взять подработку. Но ещё сильнее кризис изменил планы женщин — о дополнительной работе в этот период задумались 24,3% респонденток.

При этом 36,9% женщин и 45% мужчин подрабатывали ещё до пандемии.

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Около 12% россиян готовы брать подработки, когда нужно серьёзно потратиться — например, перед праздниками. Только 7,6% женщин не нужна дополнительная работа, так как хватает текущего заработка. Среди мужчин о такой ситуации сообщили 9,2% респондентов.

В опросе приняли участие более 1000 респондентов из различных регионов России, которые не являлись пользователями платформы Zlaker.

Ранее эксперты выяснили, что в 2020 году большинству россиян пришлось искать дополнительные источники заработка, чтобы сохранить уровень жизни своей семьи. Кроме того, многих граждан пандемия коронавируса подстегнула полностью перейти на фриланс.

Помимо очевидных плюсов такой работы есть и минусы — зачастую очень неприятные. В договоре с заказчиком могут подстерегать скверные сюрпризы: от миллионного штрафа за разглашение конфиденциальной информации до лишения прав на все результаты работы.

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