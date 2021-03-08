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21:11 (мск), источник: ТАСС

Ракова заявила, что ковидные госпитали в Москве работают до последнего пациента

Заммэра также рассказала об очень жестком регламенте проведения генеральной уборки и санитарной чистки всех помещений.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Госпитали для пациентов с коронавирусом в Москве работают до последнего заболевшего. Затем клиники тщательно убирают и закрывают на двухнедельный карантин, сообщила в понедельник заммэра Анастасия Ракова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

«Существует жесткий стандарт. Первое — больница работает до того момента, как последнего больного не выпишут. Дальше есть очень жесткий регламент проведения генеральной уборки и санитарной чистки всех помещений, очень жесткий, требовательный и последовательный», — сказала Ракова.

Она добавила, что после санобработки госпитали проверяет Роспотребнадзор, специалисты которого берут пробы с максимального количества поверхностей в клинике для возможного обнаружения вирусов. «Далее две недели больница и весь персонал не работают вообще — это тот карантинный период Это абсолютно безопасно и жестко регламентируется и контролируется», — подчеркнула Ракова.

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