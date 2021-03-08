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21:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Певица Manizha поедет на «Евровидение» от России

Певица Manizha будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Такое решение было принято по итогам национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале.

Источник: РИА "Новости"

Исполнительница поедет на музыкальное состязание с песней на русском языке Russian Woman («Русская женщина»).

В числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев и группа Therr Maitz, группа 2Маши и певица Manizha.

Ранее группа Little Big отказалась от участия в отборе на конкурс. «Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны», — заявили участники коллектива.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.

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