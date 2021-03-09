01:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 9 марта
Подписание Столбовского мира, похороны Сталина, закон о чрезвычайной помощи банкам и другие события этого дня в истории.
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Первому русскому царю из династии Романовых Михаилу Федоровичу пришлось пойти на мир с монархом Швеции Густавом II Адольфом. Договор был подписан 9 марта 1617 года в деревне Столбово близ Тихвина и положил конец
9 марта 1933 года президент США Франклин Делано Рузвельт подписал закон о чрезвычайной помощи банкам. Далее с целью «очистки» банковской системы была проведена тотальная ревизия всех банков. Разорившиеся банки попали под управление государственной Реконструктивной финансовой корпорации (РФК). Устойчивые банки получили право на дальнейшую работу. В результате произошло укрупнение банковской системы — большинство банков, признанных «здоровыми», были крупными. Эти меры были частью «Нового курса» — экономической политики, проводимой администрацией президента США с целью выхода из масштабного экономического кризиса (Великой депрессии), охватившего США в 1929‑1933 годы.
9 марта 1937 Московский телецентр на Шаболовке осуществил первую в СССР опытную передачу электронного телевидения в эфир. Регулярные же трансляции советского телевидения через передатчики Шуховской башни начались 10 марта 1939 года. В этот день московский телецентр на Шаболовке передал в эфир документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП. В дальнейшем передачи велись 4 раза в неделю по 2 часа. Весной того года в Москве передачи принимали более 100 телевизоров ТК-1.
9 марта 1953 года в Москве состоялись похороны Иосифа Сталина. Накануне погребения, во время церемонии прощания в центре города произошла давка, в которой погибло от 100 человек до двух тысяч, по разным источникам. Точное число погибших до сих пор неизвестно. Трагические события на Трубной площади не изменили графика подготовки похорон. К семи утра 9 марта Красная площадь была оцеплена охраной, к восьми закончилось построение войск, к девяти — построение трудящихся. Траурная процессия прошла от Дома Союзов до Мавзолея, за гробом следовали члены Президиума ЦК КПСС, семья, члены и кандидаты в члены ЦК, депутаты Верховного совета СССР, главы делегаций братских компартий и почетный воинский эскорт.
62 года назад, 9 марта 1959 года, компанией Mattel была выпущена кукла Барби (Barbie). Первая Барби была представлена на ярмарке детских игрушек в
По информации «Газеты. Ру», «Ленты.ру», РИА «Новости», «АиФ», Mos.ru, «Русской службы Би-би-си»