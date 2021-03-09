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10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные в России ожидаются в мае. Нерабочие дни объявлены в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Об этом гражданам напомнили в Роструде, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными. Рабочими окажутся дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Новость
Опубликован календарь выходных на 2021 год

Летом россияне отработают еще одну сокращенную неделю в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

После этого длинные выходные будут в ноябре. Так, россиянам предстоит трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. На пятницу, 5 ноября, перенесен выходной день с субботы, 2 января. Так, дни с 1 по 3 ноября будут рабочими, а с 4 по 7 ноября — выходными.

Последняя рабочая неделя 2021 года будет сокращенной и завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря объявлен выходным.

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