Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Таким образом первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными. Рабочими окажутся дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
Летом россияне отработают еще одну сокращенную неделю в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.
После этого длинные выходные будут в ноябре. Так, россиянам предстоит трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. На пятницу, 5 ноября, перенесен выходной день с субботы, 2 января. Так, дни с 1 по 3 ноября будут рабочими, а с 4 по 7 ноября — выходными.
Последняя рабочая неделя 2021 года будет сокращенной и завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря объявлен выходным.