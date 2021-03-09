Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 мартаПодписание Столбовского мира, похороны Сталина, закон о чрезвычайной помощи банкам
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
1010 удивительных изобретений, которые придумали женщины
07:35 (мск), источник: Lenta.Ru

В Европе пожаловались на перебои с поставками вакцины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась на перебои с поставками вакцины и отметила, что Европа устала быть «козлом отпущения». Ее слова передает Bloomberg.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
8 мартаРакова заявила, что ковидные госпитали в Москве работают до последнего пациента
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

Она раскритиковала компании, производящие вакцину, в частности, AstraZeneca, за темпы производства, подчеркнув, что компания не хранила дозы препарата, когда начала производить его в Европе. «Я думаю, что ответственность за организацию поставок лежит на компании», — подчеркнула фон дер Ляйен.

На фоне проблем с поставками растет смертность от коронавируса в Европе. В частности, на днях общее число жертв вируса в Италии превысило 100 тысяч человек. Из-за этого страны блокируют экспорт вакцин, производимых на их территории, в другие страны.

По данным издания, AstraZeneca поставила в ЕС 10,7 миллионов доз препарата, в то время как до конца марта обещала поставить 40 миллионов доз.

7 марта в Австрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из партии, после прививки из которой скончалась медсестра. С этой же партией связан и другой необычный случай — у 35-летней пациентки, тоже медработницы, развилась тромбоэмболия легочной артерии.

 Путин рассказал, что думает о Горбачеве
Жириновский раскритиковал похороны Сталина в годовщину его смерти
В Конгрессе требуют ввести санкции по «Северному потоку-2»
В США 12 штатов подали иск против Байдена из-за указа о климате
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте матча чемпионата России
Певица Manizha поедет на «Евровидение» от России
В Киеве не смогли ответить на вопрос о выдаче Коломойского
Более 600 тысяч россиян стали невыездными из-за долгов
Здоровье
Врачиня, докторка, хирургиня: нужны ли нам феминитивы? В честь Международного женского дня проект Здоровье Mail.ru расспросил женщин-врачей об их отношении к феминитивам.
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Что будет с людьми, которые откажутся прививаться
Gnezdo.ru
Эти кадры вы не найдете в учебниках истории
Медведев ответил про отключения РФ от Интернета
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Зеленский провёл встречу с Куртом Волкером
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь