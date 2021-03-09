11:05 (мск), источник: Life.ru
Экологи США обвинили мидий из России в загрязнении Великих озёр
Нанесённый моллюсками ущерб оценивается в 500 миллионов долларов в год.
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Причиной загрязнения воды и гибели рыбы в Великих озёрах стало цветение водорослей, которое вызывают инвазивные двустворчатые моллюски, завезённые с юга России и с Украины. К такому заключению пришли американские экологи, сообщает Daily Mail.
Как рассказали учёные, мидии видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha, которые появились в США в 1980-х годах, завезли в страну на судах. По данным американской геологической службы, нанесённый моллюсками ущерб оценивается в 500 миллионов долларов в год.
Отмечается, что на сегодняшний день не существует экологически безопасных технологий или методов для уничтожения устоявшихся популяций мидий в больших водных системах.
Великие озёра — система пресноводных озёр в Северной Америке, на территории США и Канады. Она включает в себя ряд крупных и средних озёр, соединённых реками и проливами.