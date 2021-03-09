Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 мартаПодписание Столбовского мира, похороны Сталина, закон о чрезвычайной помощи банкам
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
18Беспорядки в Испании
11:05 (мск), источник: Life.ru

Экологи США обвинили мидий из России в загрязнении Великих озёр

Нанесённый моллюсками ущерб оценивается в 500 миллионов долларов в год.

Источник: stux/СС0
Новость
La Vanguardia (Испания): вторжение «красной армии Сталина»

Причиной загрязнения воды и гибели рыбы в Великих озёрах стало цветение водорослей, которое вызывают инвазивные двустворчатые моллюски, завезённые с юга России и с Украины. К такому заключению пришли американские экологи, сообщает Daily Mail.

Как рассказали учёные, мидии видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha, которые появились в США в 1980-х годах, завезли в страну на судах. По данным американской геологической службы, нанесённый моллюсками ущерб оценивается в 500 миллионов долларов в год.

Отмечается, что на сегодняшний день не существует экологически безопасных технологий или методов для уничтожения устоявшихся популяций мидий в больших водных системах.

Великие озёра — система пресноводных озёр в Северной Америке, на территории США и Канады. Она включает в себя ряд крупных и средних озёр, соединённых реками и проливами.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Динамо" победило СКА и сократило отставание в серии
Ковальчук сделал дубль и принёс "Авангарду" третью победу над "Автомобилис
В России ввели постоянный мониторинг цен на товары и услуги
Умерла писательница Татьяна Полякова
Россиянам рассказали о следующих длинных выходных
Вяльбе назвала причину побед норвежских лыжников
В Генпрокуратуре назвали профессии-лидеры по мелким взяткам
Создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от ЕС
Мишустин расширил возможности для досрочного выхода на пенсию
Горячие темы на Авто
Статистика. 374
Прививки 249
О вас думаю -- 174
канун праздника отменяется 160
Кино
Кинокритики наградили лучших актеров года В США прошла церемония премии Critics' Choice Awards 2021
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Gnezdo.ru
Эти кадры вы не найдете в учебниках истории
Медведев ответил про отключения РФ от Интернета
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Зеленский провёл встречу с Куртом Волкером
Леди
52-летняя Светлана Бондарчук кардинально сменила имидж (фото) Светская львица решилась на смелые перемены
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь