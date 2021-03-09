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20:28 (мск), источник: ТАСС

В Якутии построили макет корабля из вселенной «Звездных войн»

ЯКУТСК, 9 марта. /ТАСС/. Команда энтузиастов из Якутии за несколько месяцев построила макет космического корабля Razor Crest из телесериала «Мандалорец», который является частью вселенной «Звездных войн». О проекте во вторник ТАСС рассказал косплеер, автор идеи Айаал Федоров.

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Длина корабля составила 14 м, ширина — 10 м, а высота — 4 м. Вес превышает тонну. «Этот косплей было сложнее всего создать, но мы справились, — сказал Федоров. — Корабль установили на территории парка “Урдэл” в Якутске, где у корабля будет охрана. Каждый посетитель парка сможет там сфотографироваться. Планируем съемки фанатских видео с мандалорцем в Якутии».

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По его словам, идея воссоздать корабль появилась в 2019 году после выхода первого сезона «Мандалорца», но тогда команде не хватило финансов, а затем началась пандемия коронавируса. «Как фанаты мы решили создать именно Razor Crest, потому что прежде в мире еще никто не строил. Именно это нас и привлекает — сделать невозможное, — отметил Федоров. — Когда вышел второй сезон (трансляция серий началась 30 октября и завершилась 18 декабря 2020-го), мы точно посчитали, сколько нужно материалов, где можно это сделать, и в начале декабря уже начали стройку».

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Габариты корабля команда высчитала сама при помощи фотографий в интернете. Так как в сериале корабль огромный с множеством отсеков и этажей, команда решила направить все силы на воссоздание кабины пилота. На корабль ушло около 50 листов ДВП. Для удобства транспортировки «судно» полностью разбирается, крылья и двигатели снимаются. Помимо этого, есть световые элементы: на внешней стороне корабля светятся подфарники, двигатели, а в кабине пилота — панели.

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«В начале работ мы использовали только собственные средства. Когда решили более детализированно сделать кабину, у нас просто не хватило на это денег, а бросать все на половине пути тоже не годилось — помогли подписчики нашего Instagram-аккаунта: когда мы бросили клич, они помогли набрать нужную сумму на оснащение. На оплату ангара, где только и помещается такая конструкция, нам помогли частная компания и якутский ИТ-парк», — добавил Федоров.

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Всего над кораблем работали пять человек. Весь процесс создания снимался на камеру для публикации на YouTube-канале. Создателей корабля уже заметили в интернете. Ролик с Razor Crest в их аккаунте в TikTok набрал более 2 млн просмотров. В Instagram их лайкнул каскадер, снимавшийся в «Мандалорце», и написал комментарий — «This is the way» («Таков путь» — жизненное кредо мандалорцев во вселенной). Помимо корабля, команда соорудила костюм главного героя телесериала при помощи 3D-принтера и одолжила у друзей игрушку Грогу — главного любимчика фанатов.

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