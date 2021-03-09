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11:18 (мск), источник: Ведомости

В Генпрокуратуре назвали профессии-лидеры по мелким взяткам

Чаще всех мелкие взятки в России берут полицейские, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы, сообщил «РИА Новости» глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Источник: РИА "Новости"

«В основном взятки дают граждане, чтобы не привлекаться к административной ответственности за различные правонарушения. Также в этот перечень попадают преподаватели учебных заведений (за положительные оценки при сдаче экзаменов), сотрудники органов УИС (за пронос на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий отбывания наказания)», — пояснил Балдин.

Самыми коррумпированными регионами по числу выявленных случаев взяточничества в России являются Москва, Татарстан и Ставропольский край. В пятерку также входят Московская область и Башкирия. В топ-10 также входят Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.

В начале марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за 2020 г. суды арестовали имущество обвиняемых по коррупционным делам на общую сумму 10 млрд руб., что на 3 млрд рублей больше, чем в 2019 г. всего в 2020 году было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. Из них более 9,9 тыс. — по фактам взяточничества. Количество таких дел выросло на 5,5% по сравнению с 2019 г. К ответственности за коррупцию в 2020 г. привлечено свыше 9,5 тыс. человек.

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