13:08 (мск), источник: Life.ru
Собак Байдена выслали из Белого дома за агрессивное поведение
Одна из овчарок покусала сотрудника службы безопасности.
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На прошлой неделе две немецкие овчарки президента Соединённых Штатов Джо Байдена были перевезены из Белого дома в дом семьи политика в штате Делавэр
Как стало известно, причиной переезда любимцев американского лидера стал «инцидент с укусом»: овчарка по кличке Мейджор укусила сотрудника службы безопасности администрации главы государства. О состоянии мужчины не сообщается, но, судя по всему, инцидент был довольно серьёзным, если псов перевезли в Уилмингтон, где они и находятся в настоящий момент. При этом в самом Белом доме ситуацию пока никак не прокомментировали.
Телеканал отмечает, что Мейджору, которому сейчас три года, свойственно беспокойное поведение. Старшей же собаке по кличке Чемп уже около 13 лет, и в силу своего возраста животное уже не так активно. Овчарок Байден с супругой перевезли в Белый дом вскоре после инаугурации.