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13:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые выяснили, как череп без скелета оказался в итальянской пещере

Эта история напоминает приключенческий роман «Всадник без головы», только наоборот, потому что главным действующим лицом является как раз голова — вернее, череп, который каким-то макабрическим образом расстался со своим скелетом и очутился в глубинах итальянской пещеры, которую местные жители называют Dolina dell'Inferno (Адская дыра).

Череп без нижней челюсти покоился на скалистом выступе в весьма труднодоступном месте: чтобы добраться туда, нужно было сначала спуститься в комплекс пещер, потом пройти по извилистому лабиринту, выдолбленному водой, затем подняться по вертикальной шахте на 12-метровую высоту — и вот там-то, на скалистом выступе, он и покоился, как будто кто-то специально там его установил.

Нашли череп случайно еще в 2015 году, но достать смогли только через пару лет.

Как выяснилось, одинокий череп и в самом деле был древним — радиоуглеродный анализ показал, что его обладатель жил между 3630 и 3380 годами до н.э., в так называемую эпоху энеолита, или медного века (переходного периода от века каменного к веку бронзовому).

В этом регионе уже находили останки людей медного века, однако как череп мог «забраться» в пещеру на глубину 26 метров и аккуратно примоститься там на каменном выступе, оставалось загадкой.

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Роль следователя взяла на себя антрополог из университета Болоньи Мария Джованна Белькастро — результаты ее расследования опубликованы в издании PLOS One. Вместе с группой помощников она установила, что череп скорее всего принадлежал молодой женщине в возрасте от 24 до 35 лет, и, судя по оставшимся на нем следам, с ним успели поработать: скорее всего, с черепа в ритуальных погребальных целях сняли плоть.

Обнаружились на черепе и иные следы. По мнению ученых, женщина еще при жизни могла получить черепно-мозговую травму, которую соплеменники пытались лечить, но, видимо, безуспешно.

Ну, а потом этот череп был либо нарочно отделен от остального скелета, либо это произошло случайно — и потоком воды или грязи его унесло в «Адскую дыру». Осадочные породы, оставшиеся внутри черепа, а также дополнительные сколы, которые он мог получить во время своего путешествия, отчасти служат подтверждением этой гипотезы. Со временем (а его прошло немало) вода пробила рядом с ним шахту и образовала внизу причудливый лабиринт, а череп так и остался лежать на прочном скальном выступе.

Разумеется, все это лишь допущения, и узнать все подробности путешествия одинокого черепа нам едва ли удастся. Однако как справедливо указывают итальянские исследователи, если какая-то часть скелета и могла закатиться в пещеру сама собой, то это мог быть только круглый череп.

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