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13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Антарктиде пингвин спасся от косаток, запрыгнув в лодку к туристам (видео)

Вместе с людьми он добрался до безопасного места и уплыл по своим делам

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40-летний блогер Мэтт Карстен и его 32-летняя жена Анна стали свидетелями необычной ситуации во время экскурсии по айсбергам в проливе Герлаха в Антарктиде.

К экскурсионным лодкам подплыла группа косаток, когда туристы заметили в воде одинокого пингвина. Хищники тут же открыли на него охоту, а пингвин изо всех сил метался между косатками и туристами на лодках.

Видимо, пингвин сообразил, что с людьми ему все-таки будет безопаснее, и попытался запрыгнуть в одну из лодок. Но первая попытка была неудачной, и он снова упал в воду. А вот во второй раз пингвину удалось осуществить задуманное — туристы помогли ему забраться на борт.

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Косатки, потеряв добычу, быстро уплыли, а пингвин проплыл еще немного на лодке, спрыгнул в воду и отправился дальше по своим делам, пишет The Sun.

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