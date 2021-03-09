13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Антарктиде пингвин спасся от косаток, запрыгнув в лодку к туристам (видео)
Вместе с людьми он добрался до безопасного места и уплыл по своим делам
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40-летний блогер Мэтт Карстен и его 32-летняя жена Анна стали свидетелями необычной ситуации во время экскурсии по айсбергам в проливе Герлаха в Антарктиде.
К экскурсионным лодкам подплыла группа косаток, когда туристы заметили в воде одинокого пингвина. Хищники тут же открыли на него охоту, а пингвин изо всех сил метался между косатками и туристами на лодках.
Видимо, пингвин сообразил, что с людьми ему
Косатки, потеряв добычу, быстро уплыли, а пингвин проплыл еще немного на лодке, спрыгнул в воду и отправился дальше по своим делам, пишет The Sun.
Екатерина Гура