Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 мартаПодписание Столбовского мира, похороны Сталина, закон о чрезвычайной помощи банкам
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
38Юбилей Михаила Горбачева
16:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как активисты борются с амурскими морскими звездами в Австралии

Они регенерируются даже из маленьких частей, поэтому от них так трудно избавиться. Когда не хватает еды, они могут есть друг друга.

Теперь местные экоактивисты объединились с ныряльщиками. Они регулярно собирают представителей инвазивного вида, сортируют их и отправляют в компост.

Это должно помочь остановить вымирание пятнистого брахионихта, редкого вида «ходящей» по дну рыбы. Морские звезды поедают растения, в которых эта рыба мечет икру.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
С Пучдемона сняли неприкосновенность. Лидеру каталонских сепаратистов гр...
За ЛГБТ и против домашнего насилия: чем известна Манижа, выдвинутая Росс...
Кремль заявил о контроле над ситуацией с ценами
Умерла писательница Татьяна Полякова
Россиянам рассказали о следующих длинных выходных
Норвегия остановила продажу завода компании из России
Тигрица в заповеднике показала язык в камеру фотоловушки (видео)
Пингвин спасся от косаток, запрыгнув в лодку к туристам (видео)
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Клебо выступил с язвительным обращением к Большунову
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Норвежскому лыжнику Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне
Новости партнеров
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
ПФР объявил о приеме заявлений на выплату 10 000 рублей с 2 марта
Леонов заявил о большом количестве пропавших людей
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Популярные темы на «Детях»
Ещё раз С праздником! Вторник, картинки. 492
нужен совет (не нравоучения) а именно совет кто был в такой ситуации. 305
Ваши родители сидят в интернете? 174
Изменить свою жизнь в 40 лет 171
Леди
О расизме и тайной свадьбе. Интервью Меган Маркл и принца Гарри Меган и Гарри дали первое подробное интервью после отъезда из Великобритании.
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь