16:07 (мск), источник: BBC News Русская служба
Как активисты борются с амурскими морскими звездами в Австралии
Они регенерируются даже из маленьких частей, поэтому от них так трудно избавиться. Когда не хватает еды, они могут есть друг друга.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Теперь местные экоактивисты объединились с ныряльщиками. Они регулярно собирают представителей инвазивного вида, сортируют их и отправляют в компост.
Это должно помочь остановить вымирание пятнистого брахионихта, редкого вида «ходящей» по дну рыбы. Морские звезды поедают растения, в которых эта рыба мечет икру.