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09:36 (мск), источник: BBC News Русская служба

Неделю назад в Англии упал метеорит. Ученые собрали его обломки и говорят, что это большая редкость

Куча обугленного камня на подъездной дорожке к дому. Так описал свою находку житель Уинчкомба в Глостершире на западе Англии. При виде того, что именно оказалось в пластиковом пакете, куда он положил эту кучу, у ученых от восторга затряслись ноги. Обугленный камень оказался обломком метеорита, который пролетел в небе над югом Англии 28 февраля 2021 года.

Углистый хондрит — редкий гость на планете Земля | Источник: NHM

Его химическое название — углистый хондрит, каменистый материал, сохранивший неизменный состав с момента образования нашей Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад.

Во всем мире до сих пор был найден 51 метеорит такого типа, а для Великобритании это первый случай.

«Углистые хондриты, по сути, являются сохранившимися кирпичиками нашей Солнечной системы. Многие из них содержат простые органические вещества, аминокислоты и минералы, образованные водой. Эти ингредиенты необходимы для понимания того, как планета становится пригодной для жизни», — говорит доктор Эшли Кинг из лондонского Музея естествознания.

Куча черной пыли на дорожке у одного из домов в Уинчкомбе оказалась редким метеоритом | Источник: ANONYMOUS

Тысячи людей сообщили о том, что в воскресенье, 28 февраля, в 21:54 по Гринвичу, они увидели в небе яркий всполох. И что особенно важно, всполох заметили не только люди, но и множество специальных камер, которыми управляет британский Fireball Alliance. Записи с камер позволили определить вероятную область падения обломков.

«Где-то к северу от Челтнема, по направлению к Стоу-он-Уолд», — так описали район поиска расшифровщики съёмок. С таким же успехом они могли сказать ученым, что надо искать иголку в стоге сена. Но исследователям повезло. Часть метеорита упала на хорошо расчищенную дорожку перед домом жителя Уинчкомба.

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«Когда я заглянул в полиэтиленовый пакет, в который ему сказали положить найденные обломки, у меня затряслись ноги. Это невероятно. Это особенный метеорит», — говорит эксперт Открытого университета Ричард Гринвуд, который поехал проверить, что же нашел житель Уинчкомба.

В район, где нашли первый обломок, немедленно отправили поисковую группу, чтобы прочесать местность в поисках новых фрагментов. А окрестные жители тем временем находили все новые и новые куски метеорита. В общей сложности удалось собрать около 400 граммов материала, которые передали в лондонский Музей естествознания и ученым.

«Почти все кусочки маленькие, размером с гранитные камешки. Еще они напоминают сломанный брикет угля для барбекю. Это одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо видела», — восторгается профессор Моника Грейди из Открытого университета.

Метеорит нашли всего через 12 часов после падения, что позволило сохранить его свойства | Источник: GLASGOW UNIVERSITY

Всего на Земле собраны остатки 65 тысяч упавших метеоритов, но только 1206 из них наблюдали непосредственно в момент падения. Из них всего 51 относится к углисто-хондритному типу. Конкретно этот огненный шар был зафиксирован камерами при входе в в атмосферу Земли, что позволило рассчитать его орбиту. К нам на планету он прибыл из внешнего пояса астероидов, расположенного ближе к Юпитеру.

«По сути, это часть Солнечной системы, возрастом 4,5 миллиарда лет, которая прошла глубокую заморозку. У метеорита вообще не было шансов измениться с допланетарного времени. Его анализ даст нам представление о том, какой была наша Солнечная система до того, как там появились планеты», — объясняет профессор Сара Рассел из Музея естествознания.

Для того чтобы получить образец подобного типа, американское и японское космические агентства отправляли зонды в космос, к астероидам. Но британским ученым повезло больше — редкий материал буквально упал с неба.

«Да, на него подействовало прохождение через атмосферу, но он все равно должен быть очень близок к первозданному составу. По счастью, житель Уинчкомба нашел его в течение 12 часов после падения. Более идеальной ситуации трудно придумать», — радуется Ричард Гринвуд.

Метеорит с таким химическим составом в Великобритании обнаружен впервые | Источник: GLASGOW UNIVERSITY
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Трудно переоценить, насколько эта находка важна для британской науки. Последний раз в Великобритании находили обломки метеорита 30 лет назад. В 1991 году, когда Артур Петтифор из деревни Глаттон недалеко от Питерборо (восточная Англия) буднично пропалывал лук в своем огороде, на его лужайку упал 10-сантиметровый камень, который в итоге назвали Глаттонским метеоритом.

Возможно, где-то на лужайках Уинчкомба все еще лежат обломки свежего метеорита, ожидая, пока их найдут. Ученые просят местных жителей внимательно смотреть себе под ноги и сообщать, если вдруг они увидят маленькие черноватые камни или даже просто горки темной пыли.

Из таких кусочков 4,5 миллиардов лет назад была построена Солнечная система | Источник: NHM

Найденные кусочки ученые советуют положить в фольгу и не трогать лишний раз, а лучше сфотографировать на месте и прислать координаты GPS. И самое главное — рядом с метеоритом ни в коем случае нельзя класть магнит, это может уничтожить важную информацию, которая поможет ученым узнать еще больше о том, что происходило в Солнечной системе 4,5 миллиардов лет назад.

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