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19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьник из Израиля случайно нашел уникальную древнюю статуэтку

Сейчас его находка изучается специалистами в музее Национальных сокровищ.

11-летний Цви Бен-Давид сделал неожиданное открытие во время семейной поездки в Национальный парк Нахаль-Бесор. Среди камней школьник увидел маленькую статуэтку женщины в платке и решил забрать ее с собой.

Мать Цви, Мириам Бен-Давид, которая работает профессиональным экскурсоводом, поняла, что ее сын нашел нечто уникальное и важное, а потому по возвращении домой, отнесла статуэтку экспертам.

Оказалось, что школьник нашел редкую керамическую фигурку, сделанную в VI—V вв.еках до нашей эры, в конце позднего периода Первого Храма (железный век) или в персидский период Ахеменидов.

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Статуэтка настолько уникальна, что в коллекции музея Национальных сокровищ существует только один такой экземпляр. Фигурка высотой 7 сантиметров и шириной 6 сантиметров представляет из себя женщину с платком, покрывающим голову и шею, со схематичными чертами лица и выдающимся носом. Она обнажена по пояс, а руки сложены под грудью.

По словам археолога Орена Шмуэли и куратора музея Дебби Бен Ами, такие керамические статуэтки обнаженных женщин были распространены в домах и служили амулетами для обеспечения защиты, удачи, процветания и здоровья.

Сейчас статуэтка, которую нашел Цви, изучается специалистами и, скорее всего, пополнит коллекцию национального музея, сообщает Israel Antiquities Authority.

Екатерина Гура

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