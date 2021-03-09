19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Школьник из Израиля случайно нашел уникальную древнюю статуэтку
Сейчас его находка изучается специалистами в музее Национальных сокровищ.
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11-летний Цви
Мать Цви, Мириам
Оказалось, что школьник нашел редкую керамическую фигурку, сделанную в
Статуэтка настолько уникальна, что в коллекции музея Национальных сокровищ существует только один такой экземпляр. Фигурка высотой 7 сантиметров и шириной 6 сантиметров представляет из себя женщину с платком, покрывающим голову и шею, со схематичными чертами лица и выдающимся носом. Она обнажена по пояс, а руки сложены под грудью.
По словам археолога Орена Шмуэли и куратора музея Дебби Бен Ами, такие керамические статуэтки обнаженных женщин были распространены в домах и служили амулетами для обеспечения защиты, удачи, процветания и здоровья.
Сейчас статуэтка, которую нашел Цви, изучается специалистами и, скорее всего, пополнит коллекцию национального музея, сообщает Israel Antiquities Authority.
Екатерина Гура