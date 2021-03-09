20:59 (мск), источник: Коммерсантъ
«Спутник» летит в Италию
Подписан договор о производстве в этой стране российской вакцины.
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Италия может стать первой европейской страной, где начнется производство российской вакцины «Спутник V». Соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и
О том, что «Спутник V» будет производиться в Италии, еще в воскресенье сообщил в эфире итальянского телеканала RAI 3 президент РФПИ Кирилл Дмитриев. В интервью журналистке Лучии Аннунциате он рассказал о контракте с
Во вторник более расширенная информация появилась на сайте
Основанная в 2004 году Adienne Pharma Вiotech имеет
Изготовление российской вакцины планируется разместить на производственной базе Adienne Pharma Вiotech в городке Капонаго рядом с более крупным городом Монца, недалеко от Милана.
Как пишут итальянские СМИ, переговоры, которые завершились подписанием контракта, велись с прошлой осени. По словам президента
По всей вероятности, Трани имел в виду заявление
На этом фоне руководство региона Ломбардии (город Монца находится на ее территории) выпустило специальную ноту, в который говорится, что оно не имеет отношения к заключенному контракту, являющемуся «исключительно частной инициативой», и узнало о нем из СМИ.
Между тем эпидемиологическая ситуация в Италии ухудшается, и в годовщину установления в стране локдауна обсуждается возможность введения новых ограничительных мер вплоть до объявления всей территории страны «красной зоной». Особенно неприятным для итальянцев на этом фоне прозвучало сегодняшнее известие о том, что Johnson & Johnson, на чьи поставки Италия возлагала большие надежды, не гарантирует обещанные Евросоюзу 55 млн доз во втором квартале нынешнего года.
Елена Пушкарская, Рим