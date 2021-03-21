00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 21 марта
Патент на саксофон, закрытие тюрьмы Алькатрас, первое сообщение в Twitter и другие события этого дня в истории.
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21 марта 1804 года во Франции вступил в силу Гражданский кодекс, который также называют кодексом Наполеона. Этот документ являлся компиляцией различных источников французского права — римского права, обычаев, королевских указов, а также революционного законодательства. При его составлении также широко использовались достижения юридической науки.
Гражданский кодекс Франции с изменениями и дополнениями действует и сегодня. Он также послужил основой для гражданских кодексов во многих странах Европы и в США.
В 1840-х годах французский музыкальный мастер бельгийского происхождения Адольф Сакс придумал новую конструкцию инструмента, который он назвал в честь самого себя — саксофон.
21 марта 1846 года Сакс получил патент на «систему духовых инструментов, называемых саксофонами», куда входили восемь разновидностей инструмента. В эти же годы в Парижской консерватории открылся первый класс саксофона, который вел сам Адольф Сакс. После начала войны в 1870-м об инструменте забыли и вспомнили о нем вновь лишь в 1942 году.
21 марта 1963 года американские власти официально закрыли легендарную тюрьму Алькатрас, расположенную на одноименном острове в заливе
Согласно официальной версии, причиной стала нерентабельность тюрьмы — содержание заключенных на острове оказалось слишком затратным. В 1973 году в здании уже бывшей тюрьмы был открыт музей, который сегодня ежегодно посещают около миллиона туристов.
В этот день в 2005 году в учебном центре в резервации
Одна из самых популярных социальных сетей, работающих в формате «микроблогинг», официально начала свою работу 15 июля 2006 года, однако днем рождения Twitter принято считать дату 21 марта 2006 года, когда его создатель Джек Дорси опубликовал первое сообщение в соцсети. Пост звучал так: just setting up my twttr («просто настраиваю свой twttr»).
До своего официального массового запуска Twitter был использован в качестве внутренней службы для сотрудников компании Odeo.