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11:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец поймал гигантского черного амура

Но съесть его пока не сможет.

Источник: Missouri Department of Conservation

Рыбак Джесси Хьюз из американского штата Миссури поймал в реке Осейдж черного амура весом 51 кг.

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Улов Хьюза примечателен не только из-за огромного размера рыбы, но и потому, что черный амур является инвазивным видом в США и с 2007 года внесен в «черный список» опасных животных, угрожающих местной флоре и фауне. Черные амуры уничтожают местных моллюсков, находящихся под угрозой исчезновения.

Ввозить живых черных амуров в США запрещено. А в местных реках они появились после инцидента в 1994 году, когда 30 амуров «сбежали» с рыбной фермы во время наводнения и попали в Миссисипи и близлежащие реки.

Хьюз поймал амура на крючок, когда рыбачил с друзьями. Поняв, что на удочку попалась очень крупная рыба, мужчина предположил, что это голубой сом. Вытащив черного амура, он был озадачен. Американец видел такую рыбу впервые. Полакомиться добычей Хьюзу пока не удастся — рыбу изучает Геологическая служба США.

Черные амуры могут вырастать до 1,9 м в длину и весить больше 100 кг.

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