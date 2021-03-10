11:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец поймал гигантского черного амура
Но съесть его пока не сможет.
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Рыбак Джесси Хьюз из американского штата Миссури поймал в реке Осейдж черного амура весом 51 кг.
Улов Хьюза примечателен не только
Ввозить живых черных амуров в США запрещено. А в местных реках они появились после инцидента в 1994 году, когда 30 амуров «сбежали» с рыбной фермы во время наводнения и попали в Миссисипи и близлежащие реки.
Хьюз поймал амура на крючок, когда рыбачил с друзьями. Поняв, что на удочку попалась очень крупная рыба, мужчина предположил, что это голубой сом. Вытащив черного амура, он был озадачен. Американец видел такую рыбу впервые. Полакомиться добычей Хьюзу пока не удастся — рыбу изучает Геологическая служба США.
Черные амуры могут вырастать до 1,9 м в длину и весить больше 100 кг.
Анна Лысенко