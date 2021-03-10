12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Птенца исчезающего африканского пингвина показали на видео
Малыш находится под наблюдением профессионалов и через два месяца присоединится к своим сородичам
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Сотрудники океанариума в Новом Орлеане, штат Луизиана, опубликовали в соцсетях милое видео с птенцом африканского пингвина, который появился на свет 12 февраля. В ролике показали пингвиненка в возрасте двух дней, а затем — как он вырос за 21 день.
Пингвиненок стал 56-м птенцом исчезающего африканского пингвина, появившимся на свет в этом океанариуме.
Сообщается, что после проверки здоровья и тщательного наблюдения было решено перевести птенца в отдельный бокс, где о нем стали заботиться профессионалы. По словам сотрудников аквариума, персонал будет воспитывать пингвиненка еще в течение двух месяцев, прежде чем его познакомят с остальными сородичами и переведут в общий вольер.
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Екатерина Гура