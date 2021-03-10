13:25 (мск), источник: ТАСС Наука
Акулы и скаты из тропических морей мигрировали к Сахалину из-за потепления воды
По словам ученых, сейчас в акватории у острова проживают уже более 40 видов теплолюбивых рыб.
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ТОМСК, 10 марта. /ТАСС/. Многолетние исследования ученых Томского госуниверситета и Института океанологии РАН показали, что акулы и скаты из тропических и субтропических морей пополнили ихтиофауну острова Сахалин и Охотского моря
«Масштабный анализ проведен на основе собственных многолетних исследований и критическом анализе литературных данных за последние 200 лет. Одним из наиболее интересных факторов, отмеченных ихтиологами, является то, что в водах Сахалина и прилегающих акваторий отмечается уже более 40 видов акул и скатов, при этом растет число мигрантов из тропических и субтропических морей», — сообщили в
Данные исследований опубликованы в 2021 году в журнале «Journal of Ichthyology». Список, составленный учеными Биологического института (БИ) ТГУ и Института океанологии (ИО) РАН, включает 600 видов в четырех классах, 44 отрядах, 17 подотрядах, 129 семействах, 50 подсемействах и 312 родах. Согласно выводам исследователей, в дальневосточных водах все чаще появляются теплолюбивые виды акул и скатов, для которых характерна совсем иная среда обитания — к тропическим и субтропическим мигрантам можно отнести плоскоголовую семижаберную акулу (Notorynchus cepedianus), китовую акулу (Rhincodon typus), обыкновенную морскую лисицу (Alopias vulpinus), молочную акулу (Rhizoprionodon acutus).
«За последние годы в дальневосточных водах Южных Курил и Сахалина (Охотское и Японское моря, Тихий океан) участились поимки хрящевых рыб (акул, скатов и химер), для которых этот район обитания является нехарактерным. Причина миграции акул и скатов из тропической и субтропической областей заключается в значительном прогреве морских вод. Многие представители этой группы не могут преодолеть экологический рубеж, и, как только температура воды повышается, они стремятся осваивать новые акватории», — цитируют в сообщении одного из авторов статьи Юрия Дылдина.
При этом ученые опасаются за сохранение этих видов — хрящевые отличаются поздним половым созреванием, низкими темпами роста и невысокой популяционной плодовитостью, неежегодным размножением, что делает их крайне уязвимыми к промыслу.
Пока в России ситуация благополучная, считает один из авторов статьи сотрудник Института океанологии РАН, ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексей Орлов. Сейчас удается регулировать улов хрящевых благодаря отсутствию целевого промысла и контролю за общим допустимым уловом (ОДУ), но ситуация может измениться со стартом целенаправленного улова — если одна компания начнет улов непосредственно скатов.
«Между тем, биология этих видов (а их в наших дальневосточных водах только основных около десятка) совершенно не изучена, что не позволяет научно обосновывать объемы возможного изъятия. Сейчас ОДУ рассчитывается для всех скатов как единой сборной группы, в которую входят как мелкие виды с продолжительностью жизни до 10 лет, так и крупные, которые могут доживать до возраста 15−20 и более лет. Подобный усредненный подход может пагубно влиять на состояние запасов отдельных видов. Кроме того, Россия пока остается в стороне от разработки и внедрения национального плана действий по сохранению хрящевых», — приводят в сообщении слова Орлова.
Как поясняют исследователи, сейчас хрящевые охраняются по всему миру, так как являются вершиной пищевой цепочки и имеют большое значение для морской и океанической экосистем. К примеру, в списках СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) сейчас хрящевые наряду с осетровыми занимают практически большую часть списка рыб, запрещенных к международной торговле.