Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 мартаНачало регулярных трансляций через Шуховскую башню, основан футбольный клуб "Челси", родилась Шэрон Стоун и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
1111 выдающихся женщин, которые сделали это впервые
14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь напугал лыжников на курорте в Румынии (видео)

Похожий случай произошел там же в январе.

Медведи в Румынии настолько заскучали, что стали все чаще выходить к людям. В соцсетях появилось видео, снятое 9 марта на горнолыжном курорте «Предял» в Румынии, на котором видно, как бурый медведь выходит из леса и прямиком направляется к группе лыжников.

Видео было снято лыжным инструктором Адрианом Стоика, который начал громко разговаривать с медведем, чтобы отвлечь его от туристов, а затем увел хищника за собой подальше от группы. В конце концов, устав гнаться за Адрианом, медведь решил вернуться в лес, сообщает румынское новостное издание Digi24.

Бытовую технику от топ-брендов распродают с огромными скидками

Напомним, что в конце января на этом же курорте произошла еще одна встреча медведя с людьми. Тогда лыжнику пришлось бросить хищнику свой рюкзак, чтобы отвлечь его от погони.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
«Норникель» выплатил рекордный штраф за экологическую катастрофу
Умерла артистка Людмила Лядова
ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области
В Петербурге задержали бывшего совладельца торговой сети Spar
Дружба жирафа и мини-лошади восхитила Сеть (видео)
Россиян предупредили о пике рекордного похолодания
Предложения об индексации пенсий передали президенту
Здоровье
Мочегонные продукты при отеках: что включить в рацион Какие продукты необходимо включить в рацион (или исключить), чтобы снять отечность?
Hi-Tech
В интернете предлагают вечную жизнь. Как это работает Сегодня вы узнаете о виртуальных кладбищах и сервисах, предлагающих вечную жизнь в интернете
Горячие темы на Авто
Приехали. 395
Статистика. 375
Предложение --(когда проснётесь ) 248
Всех приветствую. 151
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Популярные темы на «Детях»
Про воспитание детей и наши страхи 268
Уехать за мужем 226
Новый закон об просветительской деятельности 173
Помогите понять дочь 168
Леди
Новое платье Ксении Собчак в сети сравнили со шторой Звезда примерила яркий образ
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Японцы призывают уничтожить Россию
Зачем евреи носят маленькую шапочку
ПФР сообщил, кому дадут выплату 15 450 рублей в марте
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь