14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь напугал лыжников на курорте в Румынии (видео)
Похожий случай произошел там же в январе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Медведи в Румынии настолько заскучали, что стали все чаще выходить к людям. В соцсетях появилось видео, снятое 9 марта на горнолыжном курорте «Предял» в Румынии, на котором видно, как бурый медведь выходит из леса и прямиком направляется к группе лыжников.
Видео было снято лыжным инструктором Адрианом Стоика, который начал громко разговаривать с медведем, чтобы отвлечь его от туристов, а затем увел хищника за собой подальше от группы. В конце концов, устав гнаться за Адрианом, медведь решил вернуться в лес, сообщает румынское новостное издание Digi24.
Напомним, что в конце января на этом же курорте произошла еще одна встреча медведя с людьми. Тогда лыжнику пришлось бросить хищнику свой рюкзак, чтобы отвлечь его от погони.
Екатерина Гура