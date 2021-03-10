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15:51 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ростех» передал Ту-160М «Белый лебедь» с новыми двигателями для предварительных испытаний

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») передала для предварительных испытаний первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02. Самолет продолжит выполнение программы испытаний на летно-испытательной и доводочной базе ПАО «Туполев» в подмосковном Жуковском. Самолет совершил перелет с Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев», где те и строятся.

Источник: Ростех

Ту-160М оснащен новыми двигателями НК-32−02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины, сообщили в авиационном кластере «Ростеха»: «Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО “Туполев” для подготовки к следующему этапу полетов — предварительным испытаниям».

Самолет Ту-160М — модернизированный стратегический ракетоносец, оснащенный четырьмя новыми двигателями НК-32−02 производства ОАК. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев».

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Решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь» принято президентом РФ в 2015 году. Контракт на поставку первой партии из 10 машин общей стоимостью 150 млрд руб. был подписан 25 января 2018 года. Кроме того, планируется, что глубокую модернизацию пройдут все 16 «стратегов» Ту-160, находящихся на вооружении Минобороны РФ. В начале ноября 2020 года Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32−02 с аэродрома Казанского авиазавода.

В декабре 2020 года Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ПАО «Туполев» 5,5 млрд руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 26 декабря 2016 года, сообщалось в отчете «Туполева» за четвертый квартал 2020 года.

«Интерфакс» писал, что речь вероятно идет о сопряжении новой ракеты (изделие 506) и глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М (изделие 70М).

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что первый образец новой постройки поднимется в воздух в четвертом квартале 2021 года.

Ольга Никитина

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