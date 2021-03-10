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16:55 (мск), источник: Известия

В Германии российскую вакцину «Спутник V» назвали качественной

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» имеет хорошее качество и сделана с умом. Такое мнение 10 марта выразил глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха Томас Мертенс.

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Источник: РИА "Новости"

Мертенс похвалил работу российских исследователей и сам препарат против коронавируса. Глава STIKO выразил мнение, что в скором времени «Спутник V» будет зарегистрирован в Евросоюзе, пишет Rheinishe Post.

Днем ранее в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что изучат соответствие российской вакцины «Спутник V» обычным стандартам Европейского союза (ЕС). Решение по вакцине будет основано только на научных данных.

Такой ответ дала пресс-служба регулятора ЕС в ответ на просьбу прокомментировать слова представителя ЕМА от Австрии Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможность экстренного одобрения в ЕС вакцины «Спутник V» с русской рулеткой.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

9 февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

Справка
Ответы на главные вопросы о вакцине «Спутник V»: эффективность, побочные эффекты, срок действияВ России начинается массовая вакцинация от COViD-19. Отечественная вакцина считается одной из лучших в мире. Однако вопросы к ней остаются, поэтому мы решили максимально доступно ответить на них в этом материале.
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