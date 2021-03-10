Первая европейская компания назвала сроки производства российской вакцины

«Мы могли бы начать производство регистрационных партий вакцины Sputnik на нашем предприятии в Ломбардии уже в третьем квартале, а затем, если итальянское агентство по лекарственным средствам… даст зеленый свет, мы начнем производство коммерческих партий», — пояснил Ди Наро. Вакцина будет производиться на заводе недалеко от Милана.
Он отметил, что его компания была выбрана для производства вакцины по инициативе России, однако отверг предположение, что это производство является частью пропагандистской кампании.
«Это не инструмент пропаганды, я не знаю, кто говорит, что народ России хочет вести пропаганду для производства вакцины в Италии, на самом деле это действительно абсурд», — считает Ди Наро.
Он уточнил, что не может разглашать производственные планы, а также сведения о потенциальных рынках сбыта. Среди возможных проблем бизнесмен назвал нехватку флаконов и крышек.
Сейчас российская разработка находится на рассмотрении властей Евросоюза.
Ди Наро отметил, что «полностью уважает» Европейское агентство по лекарственным средствам и надеется, что-то не откажется зарегистрировать «Спутник V», «поскольку эта вакцина действительно эффективна».
«Я ученый, а не политик», — подчеркнул Ди Наро, добавив, что его цель — просто внести «действенный вклад в борьбу с пандемией», продемонстрировать, что Швейцария и Италия оснащены оборудованием для выпуска российской вакцины.
О соглашении о производстве российской вакцины Итало-российская торговая палата сообщила 9 марта. Договор подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская Adienne Pharma & Biotech. Италия стала первой страной Евросоюза, где будут выпускать российскую вакцину. Переговоры о сотрудничестве продолжались несколько месяцев. В сообщении говорилось, что производство российской вакцины поможет решить проблему нехватки препаратов от коронавирусной инфекции в Италии.
Тогда же Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что проверяет «Спутник V» на соответствие стандартам ЕС.
Агентство прокомментировало слова главы регулятора Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила перспективы экстренного одобрения российской вакцины с русской рулеткой.
«В настоящее время EMA оценивает вакцину “Спутник V” против COVID-19 в рамках процесса постепенной экспертизы… И любая рекомендация будет основана на научных данных о безопасности, качестве и эффективности вакцины и ни на чем другом», — заявили в агентстве.
Ранее Виртумер-Хохе, на вопрос о возможном одобрении российской вакцины против COVID-19 в Австрии, ответила: «Это в некоторой степени сравнимо с русской рулеткой». Она рекомендовала не применять «Спутник V» до официального разрешения EMA. «Спутник V» может появиться на рынке в будущем, когда мы изучим все необходимые данные", — отметила глава европейского регулятора. После ее слов разработчики вакцины потребовали извинений. В Кремле назвали некорректным сравнение «Спутника V» с русской рулеткой.
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