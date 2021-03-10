16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли причину гниения лука
Токсичная молекула принесет неожиданную пользу.
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Исследователи из США выделили молекулу, которая является причиной гниения лука. Внезапно оказалось, что она может стать основой для нового, сравнительно безопасного гербицида и поможет бороться с глиобластомой — наиболее агрессивной формой опухоли мозга, говорится в исследовании, опубликованном в журнале mBio.
Ученым давно известно, что гниение лука и других важных сельскохозяйственных культур вызвано бактерией Pantoea ananatis. Но точный механизм воздействия микроба до сих пор не был известен, что мешало бороться с гнилью.
Несколько ранее исследователи из Корнельского университета определили группу генов бактерии, ответственных за гниение лука. Вдохновленные этой работой американские исследователи смогли определить, какие именно молекулы производятся этими генами. Они выделили вещество, играющее ключевую роль в гниении, и назвали его пантафос.
Дальнейшее изучение этого соединения показало: остановив синтез пантафоса бактериями, можно будет остановить гниение лука и других сельхозкультур. Но открытое соединение также может принести намного большую пользу.
В частности оказалось, что пантафос способен воздействовать на сорняки, устойчивые к гербицидам, а значит, его можно будет превратить в гербицид нового типа. До сих пор «прорывов» в этой сфере не было более 30 лет, говорят исследователи.
Теперь ученые надеются разработать модифицированные версии молекулы, которые можно будет использовать в сельском хозяйстве и медицине.
Анна Лысенко