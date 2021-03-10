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23:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава рабочей группы ООН: в России снижается уровень потребления табака и алкоголя

Руководитель рабочей группы ООН по неинфекционным заболеваниям Ник Банатвала заявил, что уровень табачной и алкогольной зависимости в России сейчас сравним с постсоветским. Кроме того, по его словам, РФ «в авангарде борьбы с неинфекционными заболеваниями».

Источник: Reuters

«Россия — это страна, которая находится в авангарде борьбы с неинфекционными заболеваниями. Например, в России снижается уровень использования табака и алкоголя. Мы можем сравнить нынешний уровень зависимости среди молодежи от табака и алкоголя с уровнем сразу после распада Советского Союза», — передает «РИА Новости» заявление господина Банатвала в ходе дискуссии клуба «Валдай».

По данным Росстата, в России выросли продажи почти всех видов алкогольной продукции: водки, пива, вина и шампанского. Помимо роста спроса на алкоголь в розничных магазинах Минпромторг отметил интерес россиян к покупкам спиртного в интернете. Табачный рынок РФ может ждать смена основного регулятора, чтобы облегчить экономические аспекты регулирования рынка и снять излишние запреты на торговлю табаком с малоформатной розницы.

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