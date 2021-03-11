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12:36 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британские ученые построили модель, предсказывающую, откуда может взяться новый коронавирус

Когда в середине 60-х был выявлен первый коронавирус (HCoV-229E), как говорится, ничто не предвещало. Да, необычный, да, поражает земноводных, птиц и млекопитающих, но человечество видело инфекции и пострашнее.

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Однако потом все пошло по нарастающей: в 2002 году был зарегистрирован первый случай тяжелого острого респираторного синдрома, вызываемого бета-коронавирусом В SARS-CoV, в 2015 году произошла вспышка ближневосточного респираторного синдрома, за который отвечал бета-коронавирус С MERS-CoV.

А в конце 2019 мир познакомился и с SARS-CoV-2, который к весне 2020 года стал уже глобальной проблемой, и мы вступили в эру пандемии.

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Для одних эта эра, кажется, завершается, у других пандемия в полном разгаре, а ученые уже спешат заглянуть в будущее: когда очередной член этого крайне неприятного семейства вирусов захочет себя проявить. В том, что рано или поздно это случится, они не сомневаются.

Задействовав искусственный интеллект, прошедший машинное обучение, исследователи из университета Ливерпуля попробовали предсказать, какие из животных способны «приютить» у себя множественные штаммы коронавируса, позволив патогенам перемешаться и произвести на свет новое поколение коронавирусов.

«Мы хотели узнать, откуда может появиться новое поколение коронавирусов, — поясняет вирусолог доктор Маркус Благроув, принимавший участие в исследовании. — Один из путей их возникновения — рекомбинация РНК двух существующих вирусов, когда два разных вируса заражают одну клетку и создают так называемый дочерний вирус, который дает начало новому штамму».

Ученые пришли к выводу, что связей между вирусами и их потенциальными носителями, способных произвести на свет что-то еще более ужасное, чем SARS-CoV-2, может быть в десятки раз больше, чем следовало из предыдущих оценок.
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Так, если раньше на основе наблюдений считалось, что лишь четыре вида млекопитающих (не считая человека) одновременно могут быть носителями SARS-CoV-2 и еще какого-то коронавируса, то искусственный интеллект поднял планку аж до 126 потенциальных носителей.

В качестве примеров ученые приводят азиатскую пальмовую циветту и большую подковоносую летучую мышь, которые могут быть носителями соответственно 32 и 68 разных коронавирусов одновременно. Выработанный искусственным интеллектом алгоритм предсказал также, что SARS-CoV-2 может рекомбинироваться с другими вирусами у таких животных, как еж обыкновенный, европейский кролик и даже одногорбый верблюд-дромедар.

Эксперты говорят, что хотя в последний год коронавирус и стал врагом человечества номер один, большинство членов этого семейства все же безобидны и многие из нас переболели той или иной формой коронавирусной инфекции, отделавшись легким насморком.

В семействе коронавирусов всего четыре рода: альфа, бета, гамма и дельта, — и из них только первые два имеют вариации, способные заразить человека, а штамм, вызывающий острый респираторный синдром SARS, имеется только у бета-коронавируса.

Однако беда в том, что вирусы не любят сидеть по полочкам и постоянно обмениваются РНК, меняя свой генный год, чтобы лучше подбирать отмычки к иммунной системе избранного хозяина, и даже время от времени подыскивая себе нового.

Исследователям, которые толком еще не смогли вычислить, откуда взялся SARS-CoV-2, очень трудно отслеживать все эти вирусные изменения и мутации.

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Однако большинство из них сходится во мнении, что главным рассадником все же были летучие мыши с их удивительно стойкой иммунной системой, которые могли долгое время, не болея, оставаться носителями вирусов, позволяя им смешиваться и мутировать.

Ну, а потом прямой переход коронавируса к человеку или передача через промежуточного носителя были лишь делом времени или неудачного (для человека) стечения обстоятельств.

Исследователи спешат подчеркнуть, что мы не должны менять свое отношение к тем животным, которые чаще всего выступают в роли носителей коронавируса, поскольку человек, вторгающийся в дикую природу, сам накликал на себя беду.

Однако разработанная ими технология вычисления вирусов теоретически позволяет отслеживать патогены в процессе их мутации.

«Если мы сможем заранее вычислить эти вирусы, — объясняет доктор Благроув, — мы успеем разработать лекарства и вакцины, и не допустим вирус до человека».

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