Эксперт заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу

«В Германии было исследование: людей, которые имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до пандемии, — треть от всего населения. Точнее, треть от обследованной группы, но группа была довольно большая. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть», — считает эксперт.
По словам Лукашева, неизвестно, что это значит на практике: что эти люди не болеют вообще или болеют в легкой форме. Он уточнил, что у таких граждан есть клетки, которые способны узнавать и убивать свои клетки, зараженные коронавирусом. Эксперт отметил, что пока не известно, вносят ли люди с таким иммунитетом какую-то долю в популяционный иммунитет.
Также Лукашев высказал мнение, что популяционный иммунитет может сформироваться в России к августу.
«Это абсолютно реально, а в мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге — мы можем достичь этих сроков и раньше», — рассказал вирусолог в беседе с изданием.