10:36 (мск), источник: Ведомости
Ученица убитого французского учителя призналась в клевете на него
Французская школьница, сообщившая своему отцу об оскорблении ислама учителем истории и географии Самюэлем Пати,
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По данным издания, неназванная 13-летняя четвероклассница, у которой Пати вел историю, призналась следователям, что за 10 дней до убийства рассказала своему отцу о том, что учитель показывал на уроке оскорбляющие пророка Мухаммеда карикатуры, предложив перед этим
Девочка призналась после того, как ее одноклассники заявили следствию, что она, будучи источником спровоцировавшей убийство информации, на самом деле не присутствовала на уроке и, таким образом, не могла видеть якобы возмутившие ее изображения. Кроме того, они уточнили, что Пати не говорил никому покидать класс, а лишь предложил тем, кто может быть шокирован карикатурой, закрыть глаза. В итоге ученица объяснила свою ложь тем, что не хотела «расстроить родителей» истинной причиной своего удаления с урока. Однако в итоге она добавила, что была «вынуждена» солгать также под давлением своих одноклассников.
Адвокат семьи убитого Пати настаивает, что ее ложь была намеренной. Отец девочки, распространивший вдохновившее убийцу видео в интернете со своим возмущением якобы имевшей место демонстрацией мусульманам карикатур с Мухаммедом, выразил свое сожаление. Кроме того, он пояснил, что его дочь комплексовала по поводу лучших оценок своей сестры и искала повода объяснить свою неуспеваемость. Родственник девочки добавил, что не хотел своим видео спровоцировать убийство.
Самюэль Пати, преподаватель истории и географии колледжа