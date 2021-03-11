11:11 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 9 270 заразившихся коронавирусом
Общее количество случаев инфицирования в стране достигло 4 360 823.
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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 270, общее количество инфицированных достигло 4 360 823. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,21%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Сахалинской области (0,05%), Магаданской области, Республике Адыгея (0,06%). Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 961 в
Число вылечившихся после коронавируса возросло на 14 006, до 3 959 533. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 90,8% от общего количества заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 805 пациентов в
Число летальных исходов возросло на 459 против 466 днем ранее. Всего от инфекции умерли 90 734 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,08%, следует из данных штаба. За сутки умели 40 пациентов с коронавирусом в
Ситуация в Москве
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 281. Всего в столице с начала пандемии выявили 995 279 заболевших.
Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,13%. Днем ранее было выявлено 1 116 заразившихся.
За сутки умерли