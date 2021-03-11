12:04 (мск), источник: Life.ru
Турция изменит правила въезда
Теперь желающим попасть на территорию республики придётся заполнять электронную форму.
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С 15 марта для въезда в Турцию иностранцам необходимо будет заполнить специальную электронную анкету. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на крупного авиаперевозчика.
Минздрав республики отменяет требование о заполнении бумажной анкеты по контролю коронавируса на всех авиарейсах в Турцию. Исключение составят лишь те гости, которые следуют транзитом — они должны заполнять документ непосредственно на борту самолёта, отмечают представители авиакомпании.
Согласно новым правилам, прибывающие пассажиры (в том числе и подданные Турции) за 72 часа до поездки должны будут заполнить форму на сайте Минздрава. При этом документ нужно и распечатать, и скачать на любое электронное устройство. Далее анкету следует предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту при вылете.
Также уточняется, что при регистрации на сайте турецкого ведомства система потребует указать работающий мобильный телефон. Программа выдаст туристу уникальный
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ждёт российских туристов и готова обеспечить им в этом году безопасный отдых.