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13:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Елизавета II позвонит принцу Гарри и Меган Маркл после их скандального интервью

Королева Великобритании Елизавета II планирует в ближайшее время позвонить внуку принцу Гарри и его жене Меган, чтобы обсудить высказанные ими в скандальном интервью обвинения в адрес Букингемского дворца. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Источник: AFP 2020

Несмотря на то, что ранее Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором прокомментировал отношение к ситуации, Елизавета II, по данным источников издания, решила, что для устранения последствий кризиса необходим личный подход. В официальном заявлении было сказано, что королевская семья крайне озабочена словами пары о расизме, однако при этом «Гарри, Меган и Арчи всегда останутся горячо любимыми членами семьи».

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Инсайдеры в Букингемском дворце сообщают, что королева строго запретила персоналу дворца давать комментарии прессе. Также известно, что многие придворные потрясены словами герцога и герцогини Сассекских и хотели бы публично опровергнуть их обвинения.

Журналисты издания отмечают, что решение Елизаветы II «протянуть оливковую ветвь мира» принцу Гарри и Меган Маркл кажется разумным. Придворные надеются, что королева сможет снизить градус напряжения, царящий вокруг отношений в монаршей семье. Известно, что принцы Чарльз и Уильям были крайне уязвлены обвинениями, которые озвучила пара в интервью.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

После показа интервью почти половина британцев сочла неприемлемыми заявления, сделанные Гарри и Меган.

Daily Mail назвала интервью «безжалостным ударом в самое сердце королевской семьи», телеведущий Пирс Морган заявил, что супруги «предали королеву», а автор книг о королевской семье Пенни Джунор охарактеризовала откровения Меган Маркл и принца Гарри как измену короне. Позже стало известно, что Пирс Морган был вынужден уволиться.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.

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