15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Заводчик из США продает питона со смайлами за 6 тысяч долларов
На то, чтобы вывести дизайнерскую рептилию, у него ушло восемь лет.
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Джастин Кобылка, который занимается разведением королевских питонов уже более двадцати лет, похвалился своим новым питомцем. Вылупившаяся недавно рептилия имеет белый цвет и желтые рисунки на голове и кончике хвоста, а также три ярких и четких «смайлика» на спине.
Заводчик сказал, что змея появилась на свет после восьми лет работы по разведению разноцветных питонов. Джастин рассказал, что примерно у одной из 20 змей, которых он разводил для необычных цветовых комбинации, получались «эмодзи» на спине, но новый питон — единственный, у кого есть сразу три четких смайлика.
Необычную дизайнерскую рептилию Кобылка выставил на продажу за шесть тысяч долларов. Отмечается, что желающие уже нашлись, пишет UPI.
Екатерина Гура