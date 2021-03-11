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17:04 (мск), источник: Фонтанка

Если прививки противопоказаны. Лекарство от коронавируса готовятся зарегистрировать в США

Фармкомпании GlaxoSmithKline из Великобритании и Vir Biotechnology из США сообщили о высокой эффективности своего лекарства от COVID-19.

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Источник: Reuters

«Лекарство показало значительное сокращение госпитализаций и смертности среди пациентов из группы риска», — сообщает 11 марта Bloomberg.

Моноклональные антитела, на основе которых сделан препарат, могут помочь тем, кто, например, менее восприимчив к вакцинам или не может пройти вакцинацию по медицинским причинам.

Лекарство от GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology также могут быть эффективны при борьбе с новыми штаммами коронавируса.

Фармацевтические компании намерены обратиться за разрешением на его использование в чрезвычайных ситуациях в США.

С начала пандемии в мире выявили уже 118 миллионов заболевших COVID-19.

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