Если прививки противопоказаны. Лекарство от коронавируса готовятся зарегистрировать в США

«Лекарство показало значительное сокращение госпитализаций и смертности среди пациентов из группы риска», — сообщает 11 марта Bloomberg.
Моноклональные антитела, на основе которых сделан препарат, могут помочь тем, кто, например, менее восприимчив к вакцинам или не может пройти вакцинацию по медицинским причинам.
Лекарство от GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology также могут быть эффективны при борьбе с новыми штаммами коронавируса.
Фармацевтические компании намерены обратиться за разрешением на его использование в чрезвычайных ситуациях в США.
С начала пандемии в мире выявили уже 118 миллионов заболевших COVID-19.