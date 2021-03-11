Рисунок российского школьника превратят в мягкую игрушку для IKEA

В компании IKEA подвели итоги ежегодного конкурса детских рисунков для коллекции мягких игрушек Sagoskatt. По итогам конкурса рисунки победителей превращают в мягкие игрушки и продают по всему миру в магазинах шведского мебельного бренда.
В этом году в число финалистов попал и рисунок 9-летнего Саввы из Санкт-Петербурга, который нарисовал сказочную собаку-русалку, помогающую всем, кто попал в беду.
Кроме собаки-русалки, в новую коллекцию также войдут друзья-бутерброды от 9-летней Одри из Канады, яичница от 7-летней Зоси из Польши, кошка от 8-летней Лиепы из Литвы и птица от 10-летнего Ника из США.
Сообщается, что в этом году на конкурс поступило более чем 66 тысяч рисунков, так что организаторам пришлось попотеть, чтобы выбрать лучшие из лучших.
Новые игрушки поступят в продажу осенью этого года. Все средства от их продажи, как и ранее, будут идти на благотворительность и различные социальные проекты.
Кстати, идея IKEA не нова. Еще в 2013 американец Алекс Фурманский основал компанию под названием Budsies, которая начала создавать мягкие плюшевые игрушки на основе детских рисунков. Сначала Алекс шил игрушки сам, но после того, как его идея стала популярна, компания стала расти. Сейчас в Budsies трудятся несколько дизайнеров, которые за эти годы создали несколько тысяч игрушек, придуманных детьми со всего мира.
Похожая компания уже долгие годы работает и в канадском Ванкувере. Домохозяйка Венди Цао сначала шила игрушки по эскизам своего четрырехлетнего сына, но потом решила превратить хобби в профессию и основала компанию Child’s Own, которая также работает по всему миру.