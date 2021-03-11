16:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Дания и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
В Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом
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Управление здравоохранения Дании сообщило, что один человек, у которого образовался тромб, скончался. Связано ли это напрямую, пока неизвестно.
«Мы (Управление здравоохранения.— “Ъ”) и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, которые поступают как из Дании, так и из других европейских стран», — заявил директор Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром (цитата по Reuters).
Такое же решение вслед за Данией приняла Норвегия. «Это предупреждающая мера», — сказал на
Reuters сообщает, что вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила и Австрия: там расследуется случай смерти пациента