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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Дания и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca (разрабатывался совместно с Оксфордским университетом). Причиной стали сообщения об образовании тромбов у сделавших прививку. Аналогичное решение также приняли власти Норвегии.

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Источник: krishnadhungana / Flickr

Управление здравоохранения Дании сообщило, что один человек, у которого образовался тромб, скончался. Связано ли это напрямую, пока неизвестно.

«Мы (Управление здравоохранения.— “Ъ”) и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, которые поступают как из Дании, так и из других европейских стран», — заявил директор Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром (цитата по Reuters).

Такое же решение вслед за Данией приняла Норвегия. «Это предупреждающая мера», — сказал на пресс-конференции директор отдела профилактики и контроля за инфекциями Норвежского института общественного здравоохранения Гейр Бухольм.

Reuters сообщает, что вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила и Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.

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