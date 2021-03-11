Коронавирус: Весеннее обострение

По их словам, об этом особенно важно знать в начале весеннего сезона цветения. Из-за изменений климата, говорят ученые, этот сезон в последние годы наступает значительно раньше, длится дольше и протекает более бурно, чем несколько лет и тем более десятилетий назад.
Кроме того, между весенним (цветы и плодовые деревья), летним (злаковые и трава) и осенним (амброзия) сезонами цветения сейчас практически нет передышки.
Люди, болеющие коронавирусом бессимптомно, оказавшись на улице и начав чихать, будут распространять вирус в разы быстрее, свидетельствуют данные исследования. Кроме того, аллергики, привыкшие к определенным проявлениям сезонной аллергии, могут не придать значения таким симптомам, как насморк, першение в горле, легкое покашливание и чихание, а именно так может выражаться Covid-19 средней тяжести.