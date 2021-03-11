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17:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: Весеннее обострение

Пыльца может значительно повысить риски заражения Covid-19 даже у тех, кто не страдает аллергиями. К такому выводу пришли авторы исследования из Колумбийского университета США.

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Источник: GETTY IMAGES

По их словам, об этом особенно важно знать в начале весеннего сезона цветения. Из-за изменений климата, говорят ученые, этот сезон в последние годы наступает значительно раньше, длится дольше и протекает более бурно, чем несколько лет и тем более десятилетий назад.

Кроме того, между весенним (цветы и плодовые деревья), летним (злаковые и трава) и осенним (амброзия) сезонами цветения сейчас практически нет передышки.

Люди, болеющие коронавирусом бессимптомно, оказавшись на улице и начав чихать, будут распространять вирус в разы быстрее, свидетельствуют данные исследования. Кроме того, аллергики, привыкшие к определенным проявлениям сезонной аллергии, могут не придать значения таким симптомам, как насморк, першение в горле, легкое покашливание и чихание, а именно так может выражаться Covid-19 средней тяжести.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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