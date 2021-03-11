Смартфон, утонувший в канадской реке, через восемь месяцев приплыл к отдаленному острову

Патти Бахус, жительница острова Мейн, расположенного в канадской провинции Британская Колумбия, в марте обнаружила на местном пляже интересную находку — iPhone 7 в водонепроницаемом футляре.
Гаджет Патти забрала домой. Вместе с мужем они открыли футляр, зарядили смартфон и даже разблокировали его простой комбинацией цифр 1−2−3−4−5−6.
Судя по фото на экране, гаджет принадлежал подростку. В телефонной книге Патти нашла контакт «Мама» и набрала номер.
Оказалось, что iPhone принадлежит 16-летнему Хантеру Хоффману, который потерял его в июле, сплавляясь по реке Кокитлам недалеко от своего города в материковой части Канады. Как телефон за восемь месяцев оказался на пляже внутренней части острова Мейн, для всех осталось загадкой, ведь телефону пришлось проплыть сразу по нескольким рекам, попасть в открытое море и обогнуть часть островов.
Несмотря на такое приключение смартфон благодаря футляру ничуть не пострадал и уже вернулся к своему законному владельцу, пишет Vancouver Sun.