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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Смартфон, утонувший в канадской реке, через восемь месяцев приплыл к отдаленному острову

Его владелец был найден всего за один день.

Патти Бахус, жительница острова Мейн, расположенного в канадской провинции Британская Колумбия, в марте обнаружила на местном пляже интересную находку — iPhone 7 в водонепроницаемом футляре.

Гаджет Патти забрала домой. Вместе с мужем они открыли футляр, зарядили смартфон и даже разблокировали его простой комбинацией цифр 1−2−3−4−5−6.

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Судя по фото на экране, гаджет принадлежал подростку. В телефонной книге Патти нашла контакт «Мама» и набрала номер.

Оказалось, что iPhone принадлежит 16-летнему Хантеру Хоффману, который потерял его в июле, сплавляясь по реке Кокитлам недалеко от своего города в материковой части Канады. Как телефон за восемь месяцев оказался на пляже внутренней части острова Мейн, для всех осталось загадкой, ведь телефону пришлось проплыть сразу по нескольким рекам, попасть в открытое море и обогнуть часть островов.

Несмотря на такое приключение смартфон благодаря футляру ничуть не пострадал и уже вернулся к своему законному владельцу, пишет Vancouver Sun.

Екатерина Гура

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