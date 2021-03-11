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18:56 (мск), источник: Ведомости

Европейский регулятор одобрил четвертую вакцину от коронавируса

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson.

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Источник: AFP 2020

«EMA рекомендовала предоставить условное разрешение на продажу вакцины от COVID-19 Janssen для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет», — говорится в сообщении регулятора.

EMA пришло к выводу, что данные по вакцине были достоверными и соответствовали критериям эффективности, безопасности и качества. «Вакцина против COVID-19 Janssen является четвертой вакциной, рекомендованной в ЕС для профилактики COVID-19», — подчеркнули в агентстве.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Евросоюзе уже зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

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