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18:27 (мск), источник: Life.ru

В России более 5 тысяч полных тёзок должников могут оказаться в базе судебных приставов

Решить проблему поможет ряд дополнительных идентификаторов личности, считают в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Свыше пяти тысяч россиян могут попасть в базу данных судебных приставов из-за совпадения их имён с ФИО настоящих должников. Об этом сообщила первый заместитель директора ФССП России Ольга Помигалова в ходе круглого стола в Совете Федерации.

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«Есть граждане, которые являются двойниками должников, у которых полностью совпадают фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения. Таких граждан у нас порядка пяти-шести тысяч. По этим идентификаторам они являются полностью копией наших должников, в отношении которых производятся меры принудительного исполнения», — сказала Помигалова.

По словам замдиректора ФССП, чтобы полностью исключить возможность взыскания с человека, который не является должником, но в связи с совпадением данных «стал» им, нужно ввести обязательное содержание во всех документах, которые поступают к приставам, определённого перечня идентификаторов — это фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные или любой другой документ, удостоверяющий личность.

В то же время Помигалова отметила, что для введения дополнительных идентификаторов в тексты судебных решений потребуется сначала решить техническую проблему взаимодействия судов с госорганами, являющимися держателями персональных данных россиян, то есть «чтобы у судов была возможность получать все идентификаторы, не прося их у гражданина. Поэтому для введения в силу этой нормы предусмотрен переходный период», пояснила представитель службы.

Помигалова указала, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму и в настоящее время находится в правительстве. Она также добавила, что ранее требование вносить дополнительные идентификаторы в документы для судебных приставов было на законодательном уровне установлено для других госорганов, направляющих бумаги приставам.

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