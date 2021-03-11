18:27 (мск), источник: Life.ru
В России более 5 тысяч полных тёзок должников могут оказаться в базе судебных приставов
Решить проблему поможет ряд дополнительных идентификаторов личности, считают в ведомстве.
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Свыше пяти тысяч россиян могут попасть в базу данных судебных приставов
«Есть граждане, которые являются двойниками должников, у которых полностью совпадают фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения. Таких граждан у нас порядка
По словам замдиректора ФССП, чтобы полностью исключить возможность взыскания с человека, который не является должником, но в связи с совпадением данных «стал» им, нужно ввести обязательное содержание во всех документах, которые поступают к приставам, определённого перечня идентификаторов — это фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные или любой другой документ, удостоверяющий личность.
В то же время Помигалова отметила, что для введения дополнительных идентификаторов в тексты судебных решений потребуется сначала решить техническую проблему взаимодействия судов с госорганами, являющимися держателями персональных данных россиян, то есть «чтобы у судов была возможность получать все идентификаторы, не прося их у гражданина. Поэтому для введения в силу этой нормы предусмотрен переходный период», пояснила представитель службы.
Помигалова указала, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму и в настоящее время находится в правительстве. Она также добавила, что ранее требование вносить дополнительные идентификаторы в документы для судебных приставов было на законодательном уровне установлено для других госорганов, направляющих бумаги приставам.