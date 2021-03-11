18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Слоны пришли попить воды из бассейна на курорте в Африке (видео)
Сейчас в регионе стоит жара под 38 градусов.
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34-летний Пол Эндрю Шофилд, который работает генеральным менеджером в курортном комплексе Bukela Game Lodge, расположенном в заповеднике «Амахала» в ЮАР, снял удивительное видео со стадом слонов, которые пришли к местному бассейну попить воды.
Пол рассказал, что не просто был очень рад видеть слонов, но и очень гордился их доверием к нему, ведь они привели с собой и маленьких слонят, которых обычно очень ревностно защищают от чужаков.
Шофилд пояснил, что для такого результата ему потребовалось 10 лет.
Когда он впервые начал работать на курорте, слоны боялись людей и вели себя очень неуклюже. Они могли пройтись по территории отеля и поломать мебель, но с тех пор, как Пол стал с ними работать и деликатно обозначил границы, слоны стали настоящими друзьями персонала и гостей.
Пола они давно уже принимают за своего, а потому ведут себя спокойно и расслаблено рядом с ним, пишет The Sun.
По словам Шофилда, бассейн в отеле является единственным постоянно доступным и безопасным источником воды в округе для этих больших животных. Хлор в воде никак не вредит слонам — благодаря особой пищеварительной системе любые неестественные растворы в воде проходят без поглощения. Так что слоны всегда с удовольствием приходят в Bukela Game Lodge чтобы напиться в жару.
Екатерина Гура