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18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Слоны пришли попить воды из бассейна на курорте в Африке (видео)

Сейчас в регионе стоит жара под 38 градусов.

34-летний Пол Эндрю Шофилд, который работает генеральным менеджером в курортном комплексе Bukela Game Lodge, расположенном в заповеднике «Амахала» в ЮАР, снял удивительное видео со стадом слонов, которые пришли к местному бассейну попить воды.

Пол рассказал, что не просто был очень рад видеть слонов, но и очень гордился их доверием к нему, ведь они привели с собой и маленьких слонят, которых обычно очень ревностно защищают от чужаков.

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Шофилд пояснил, что для такого результата ему потребовалось 10 лет.

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Когда он впервые начал работать на курорте, слоны боялись людей и вели себя очень неуклюже. Они могли пройтись по территории отеля и поломать мебель, но с тех пор, как Пол стал с ними работать и деликатно обозначил границы, слоны стали настоящими друзьями персонала и гостей.

Пола они давно уже принимают за своего, а потому ведут себя спокойно и расслаблено рядом с ним, пишет The Sun.

По словам Шофилда, бассейн в отеле является единственным постоянно доступным и безопасным источником воды в округе для этих больших животных. Хлор в воде никак не вредит слонам — благодаря особой пищеварительной системе любые неестественные растворы в воде проходят без поглощения. Так что слоны всегда с удовольствием приходят в Bukela Game Lodge чтобы напиться в жару.

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